INTERVISTE
Cannizzaro: “Assurdo pensare che Lotito sia venuto in Calabria in cambio di una candidatura”
Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in una recente intervista riportata da lacnews24, ha raccontato il coinvolgimento di Lotito all’interno del progetto Reggina e negato la possibilità che dietro all’acquisizione della società amaranto ci sia uno scambio politico volto a candidare il presidente della Lazio in Calabria per un seggio in Parlamento.
LEGGI ANCHE: Giordano: “Patric sarà sempre il benvenuto”
Le parole di Cannizzaro nell’intervista sula Reggina e la possibilità che Lotito si candidi in Calabria per un seggio in Parlamento
Durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno con i tifosi: se fossi diventato sindaco, uno dei primi dossier sarebbe stato quello della Reggina, perché rappresenta un patrimonio sportivo, sociale e culturale della città. La settimana dopo la mia elezione sono andato a Roma e ho coinvolto il mio amico Lotito. Ho mantenuto la promessa”.
Sull’ipotesi di uno scambio politico
“Pensare che un uomo come Lotito abbia bisogno di venire in Calabria per ottenere un posto in Parlamento è assurdo. Sarebbe ancora più assurdo immaginare che io, Occhiuto o Forza Italia, che qui vale il 30 per cento, possiamo vendere una città in cambio di una candidatura”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
INFORTUNATI4 ore ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà