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Cannizzaro: “Assurdo pensare che Lotito sia venuto in Calabria in cambio di una candidatura”

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47 minuti ago

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Cannizzaro intervista Lotito Reggina Parlamento

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in una recente intervista riportata da lacnews24, ha raccontato il coinvolgimento di Lotito all’interno del progetto Reggina e negato la possibilità che dietro all’acquisizione della società amaranto ci sia uno scambio politico volto a candidare il presidente della Lazio in Calabria per un seggio in Parlamento.

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Le parole di Cannizzaro nell’intervista sula Reggina e la possibilità che Lotito si candidi in Calabria per un seggio in Parlamento

Durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno con i tifosi: se fossi diventato sindaco, uno dei primi dossier sarebbe stato quello della Reggina, perché rappresenta un patrimonio sportivo, sociale e culturale della città. La settimana dopo la mia elezione sono andato a Roma e ho coinvolto il mio amico Lotito. Ho mantenuto la promessa”.

Sull’ipotesi di uno scambio politico

“Pensare che un uomo come Lotito abbia bisogno di venire in Calabria per ottenere un posto in Parlamento è assurdo. Sarebbe ancora più assurdo immaginare che io, Occhiuto o Forza Italia, che qui vale il 30 per cento, possiamo vendere una città in cambio di una candidatura”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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