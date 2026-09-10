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INTERVISTE

Canovi: “Mi piace moltissimo il centrocampo della Lazio”

Published

2 ore ago

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Canovi intervista centrocampo Lazio Gattuso

Intervenuto ai microfoni di Tuttomwercatoweb, l’operatore di mercato Alessandro Canovi fa il punto sulle operazioni fatte dalle squadre di Serie A: ecco il suo commento sulla Lazio di Gattuso, in particolare sul centrocampo.

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Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio

Mi piace il centrocampo della Lazio“. Poi sul calcio italiano: “Dà un senso di impotenza mentale: è questione di attitudine, se giochiamo come vent’anni fa non andiamo da nessuna parte”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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