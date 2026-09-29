Canovi: “Frattesi bene in una squadra che gioca una volta a settimana”

Intervista su TMW Radio per l’agente Alessandro Canovi che, parlando di Nazionale, ha fatto un breve confronto tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: chi preferisce tra il centrocampista dell’Inter e quello della Lazio?

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Le parole di Canovi nell’intervista su Frattesi

“Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un’Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore pià rappresentativo del nostro centrocampo”.

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