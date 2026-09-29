INTERVISTE
Canovi: “Frattesi bene in una squadra che gioca una volta a settimana”
Intervista su TMW Radio per l’agente Alessandro Canovi che, parlando di Nazionale, ha fatto un breve confronto tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: chi preferisce tra il centrocampista dell’Inter e quello della Lazio?
LEGGI ANCHE: Orsato: “Ecco quando serve il VAR. Giocatori soddisfatti”
Le parole di Canovi nell’intervista su Frattesi
“Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un’Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore pià rappresentativo del nostro centrocampo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI13 ore ago
Cataldi si ferma ancora: ecco l’entità dello stop
-
NOTIZIE12 ore ago
Lotito in Campidoglio per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà
-
NOTIZIE12 ore ago
Inchiesta Lazio, la difesa di Bisignani respinge le accuse