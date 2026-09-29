Connect with us

INTERVISTE

Canovi: “Frattesi bene in una squadra che gioca una volta a settimana”

Published

1 ora ago

on

Canovi intervista Frattesi Lazio

Intervista su TMW Radio per l’agente Alessandro Canovi che, parlando di Nazionale, ha fatto un breve confronto tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: chi preferisce tra il centrocampista dell’Inter e quello della Lazio?

LEGGI ANCHE: Orsato: “Ecco quando serve il VAR. Giocatori soddisfatti”

Le parole di Canovi nell’intervista su Frattesi

“Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un’Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore pià rappresentativo del nostro centrocampo”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI