INTERVISTE
Canovi: “Gattuso? Non mi aspetto grandi cose. Sarebbe saggio puntare su giovani forti”
L’operatore di mercato Dario Canovi ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale ha commentato la scelta della Lazio di affidarsi a Gennaro Gattuso per la panchina.
Il pensiero di Canovi su Gattuso alla Lazio
“Gattuso? Non mi aspetto grandi cose. Credo che per la Lazio sia difficile trovare calciatori disposti a giocare in uno stato deserto e con la squadra fuori dalle coppe europee. La cosa saggia sarebbe fare una squadra con dei giovani forti.
Allegri al Napoli? È una scelta incomprensibile. Voleva Italiano e poi ha preso Allegri. Due allenatori talmente differenti che non c’entrano nulla con la progettazione. Ma anche la Lazio che passa da Sarri a Gattuso. Non discuto gli allenatori ma le idee differenti”.
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