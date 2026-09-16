Canovi: “Che sorpresa la Lazio!”

Il procuratore di calcio Dario Canovi, sentito in un’intervista concessa ai microfoni di TMW, si è detto positivamente sorpreso dall’avvio di stagione della Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio

“Lazio? È una delle squadre che fin adesso ha sorpreso, non solo per i risultati ma anche perché gioca un buon calcio. Per dare dei giudizi però credo sia necessario aspettare almeno un paio di mesi. Certamente Frattesi ha avuto un ottimo impatto”.

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