INTERVISTE
Canovi: “Lazio da scudetto? Non credo, ma ha un grande vantaggio”
L’operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del momento magico della Lazio e della prossima sfida che attende i biancocelesti contro il Napoli.
LEGGI ANCHE: GF Vip, la news entry è il robot che urla “Forza Lazio”
Le parole di Canovi in vista di Napoli Lazio.
“Sta giocando bene, vince. Cosa dire? Ha il grande vantaggio di non avere le coppe. Quando non ci sono le coppe le squadre vanno meglio. Ad eccezione del Milan l’anno scorso. Sicuramente possono arrivare in zona Europa. Non credo siano da Scudetto. Poi, si sa, nel calcio tutto è possibile”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 ore ago
Zaccagni out un mese, c’è lesione: l’esterno salta il Napoli e non solo
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Marusic corre verso il Napoli: visite mediche e convocazione a sorpresa con la Nazionale
-
NOTIZIE2 ore ago
Progetto Flaminio, accordo con la Soprintendenza per capienza da 50mila posti
-
CALCIOMERCATO LAZIO24 ore ago
Niente Lazio per Icardi, escluso anche l’Inter