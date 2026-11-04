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INTERVISTE

Canovi: “Lazio da scudetto? Non credo, ma ha un grande vantaggio”

Published

2 ore ago

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Aquila

L’operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del momento magico della Lazio e della prossima sfida che attende i biancocelesti contro il Napoli.

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Le parole di Canovi in vista di Napoli Lazio.

“Sta giocando bene, vince. Cosa dire? Ha il grande vantaggio di non avere le coppe. Quando non ci sono le coppe le squadre vanno meglio. Ad eccezione del Milan l’anno scorso. Sicuramente possono arrivare in zona Europa. Non credo siano da Scudetto. Poi, si sa, nel calcio tutto è possibile”.

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