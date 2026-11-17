Ai microfoni di Tuttomercatoweb Dario Canovi ha parlato della corsa scudetto ridimensionando il percorso della Lazio fino ad ora.

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Le parole di Canovi sulla corsa scudetto che vede coinvolta anche la Lazio.

“Che il Napoli deluda mi sembra evidente, è a quattordici punti dalla prima. Parla la classifica. Non bisogna dimenticare che il Napoli l’anno scorso è arrivato secondo. La Lazio è la sorpresa e sta offrendo prestazioni importanti, ma deve ancora affrontare le squadre più forti. Tranne la Juve che per me è l’altra grande delusione di questo campionato”.

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