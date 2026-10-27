Capello: “Gattuso unico, la Lazio non è lì per caso. Può lottare per entrare in Champions”

Fabio Capello, nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del campionato che sta facendo la Lazio di Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Capello nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario, inutile giraci attorno. E badate bene, non c’è nulla di casuale nei 7 successi della Lazio in 8 giornate. Anzi, gioca un calcio che mi piace, senza troppi ghirigori inutili, andando sempre in verticale e non perdendosi in tocchi che rendono la manovra farraginosa.

Il suo più grande merito è essere riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori in così poco tempo e in una situazione ambientale che tutti conosciamo, con lo strappo tra la società e i tifosi. Eppure… Avete visto come sta giocando Nuno Tavares? Ecco, Gattuso è riuscito nell’impresa di recuperare tanti elementi della rosa che sembravano persi per la causa biancoceleste.

Io credo che possa durare nelle zone alte, perché pur non avendo una profondità di rosa all’altezza delle big, ha il vantaggio di non giocare le coppe europee. E, ripeto, ha già una sua identità: se la mantiene anche nei prossimi mesi, può giocarsela per un posto nella prossima Champions“.

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