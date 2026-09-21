Capello: “Lazio con l’orgoglio di Gattuso e il volto di Zaccagni”

L’ex allenatore e oggi commentatore Fabio Capello, in un’intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha espresso parole al miele per la Lazio e il suo allenatore, Gennaro Gattuso, in grado di mettere a segno il loro personale miglior inizio di stagione.

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Le parole di Capello nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

«La Lazio ha l’orgoglio dell’allenatore, di mostrare il suo valore, di far vedere dei ragazzi che lavorano e che lottano. E ci è riuscito nettamente. Anche la Lazio ha una buona qualità di giocatori. Di certo ha funzionato il cambio di sistema di gioco rispetto a Sarri. Dopo la Nazionale aveva voglia di riprendersi una posizione che merita. Questa Lazio ha il volto del capitano, Zaccagni, un esempio per la squadra. Devo ammettere che sono davvero contento che due squadre storiche, Cagliari e Lazio, siano nei posti di avanguardia. E un po’ un ritorno al passato».

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