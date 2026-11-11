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Capello bacchetta i tifosi: “Dovrebbero tornare all’Olimpico, sarebbe tutto diverso”

Published

4 ore ago

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Capello intervista Lazio protesta tifosi

Fabio Capello, ex allenatore tra le tante di Milan e Roma, parlando di quel che serve al Napoli per rialzarsi ha citato anche la Lazio; il tecnico ha spiegato ai taccuini della Gazzetta dello Sport come il ritorno dei tifosi allo stadio sarebbe fondamentale.

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Le parole di Capello nell’intervista sulla Lazio

“Il primo acquisto nello spogliatoio del Napoli dovrebbe essere la convinzione, la voglia di stare assieme e di sacrificarsi. Qualcosa di questo tipo, di immateriale. Un qualcosa che direi anche per la LazioIl più grande acquisto che potrebbe fare la squadra di Gattuso prima in classifica è rivedere i suoi tifosi dentro l’Olimpico. Sarebbe tutta un’altra cosa”.

Capello su Gattuso

“Ma per quanto visto finora non posso che fare i complimenti all’allenatore. Va bene che non gioca le Coppe ma una squadra costruita con tutte le difficoltà e i paletti imposti l’estate scorsa che viaggia così, con questo spirito, che stanno cercando anche altre come Juve e Napoli, è tutto merito suo. A chi raggiunge questi risultati giocando un bellissimo calcio dico solo ‘chapeau“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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