Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Lazio e Roma e del loro duello a distanza per il primo posto in Serie A.

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Le parole di Capello nell’intervista su Lazio e Roma

“Lazio e Roma hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme e fanno la corsa in più per il compagno. Gattuso dice ai suoi di ragionare partita dopo partita e fa bene. Forse non ha i fuoriclasse delle altre ma ha tanti buoni giocatori e ieri ha saputo sopperire alle diverse assenze”.

Capello su Lazio Lecce

“La Lazio non ha giocato un buon primo tempo. Però, come ho detto, quando c’era da soffrire Frattesi ha fatto un grande recupero. Ancor di più dello splendido goal, queste sono le cose che certificano il grande lavoro di Rino. Il goal in pallonetto dimostra quanto questa squadra sia in fiducia”.

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