Caprai: “Mandas ha talento, ma deve aggiustare delle cose. Motta? Deve andare a giocare”

Riccardo Caprai è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare l’inizio di stagione di Mandas alla Lazio, soffermandosi poi sugli altri due portieri biancocelesti, Motta e Renzetti. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Caprai nell’intervista sulla Lazio

Caprai su Mandas

“Deve migliorare sul tempismo quando Mandas sbaglia sul rigore a Venezia. La lettura della frenata, è andato deciso sull’attacco palla e non è riuscito a fermarsi. Su questo, deve sicuramente migliorare. Gesto difficile che noi insegniamo molto bene. Mandas ha talento, lo dicevamo già gli scorsi anni. Sta facendo molto molto bene“.

Caprai su Motta

“Motta che stagione farà? Io credo sarebbe giusto mandarlo in prestito a gennaio, ne abbiamo già parlato e non cambio idea. Dopo la scorsa stagione, Edoardo deve andare a giocare. Il campo ti forma, gli errori ti fanno crescere e maturare. Se non giochi diventa complicato”.

Caprai su Renzetti

“Hai comunque Renzetti che ha fatto un percorso diverso da Motta. Lui non ha mai giocato in prime squadre anche se è un profilo molto interessante. Se Motta partisse servirebbe un portiere con più esperienza. La Fiorentina ha mandato Martinelli in serie B, sta giocando e a giugno 2027 decideranno. Motta deve ambire l’ambizione di giocare titolare in serie A. Parliamo di giocarsi il posto in una bassa serie A o un’alta serie B”.

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