Caprai: “Mandas mi sta piacendo. C’è una cosa che ha cambiato”

Christos Mandas sta convincendo tutti, anche l’esperto social di portieri Riccardo Caprai che è tornato a parlare su Radiosei e questa volta ha dedicato la sua intervista alla crescita del greco della Lazio passando dall’ultima sfida contro il Parma.

LEGGI ANCHE: La Lazio arriva a Reggio Emilia: l’accoglienza dei tifosi (FOTO)

Le parole di Caprai su Mandas in Lazio-Parma

Il gol preso da Mandas col Parma? Credo sia una delle palle più cattive che possano capitare. Per traiettoria va tra portiere e porta, parliamo dell’unica situazione dove il portiere si deve girare al contrario. Mandas, in situazione normale, si sarebbe dovuto girare sul lato sinistro, ma così facendo perderebbe di vista il pallone. Diversamente, lui si è girato dalla parte opposta ma ha perso l’orientamento in volo. Parliamo di una situazione difficile, non è assolutamente una papera. Quello che posso dire è che sulla partenza del cross lui è troppo schiacciato sul primo palo, bastavano 90 cm più verso il centro della porta. Mandas sulla prima occasione è stato bravissimo a respingere di piede su destro incrociato di Romero. Bravo anche sul tiro di El Bilal Touré. Mi sta piacendo molto come atteggiamento, ha cambiato il modo di stare in porta.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP