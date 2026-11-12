Mandas: “Mandas fondamentale contro il Napoli. Ecco chi mi ricorda”

L’esperto social di portieri, Riccardo Caprai, autore della pagina goalkeepermania, è tornato a parlare su Radiosei di Mandas dopo l’altra ottima prova offerta contro il Napoli: in questa sua intervista ha tentato anche un paragone con gli ex estremi difensori della Lazio.

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Le parole di Caprai nell’intervista su Mandas in Napoli Lazio

“Mandas fondamentale? Sì ragazzi. Ho quasi finito le parole, stagione super e crescita costante. Col Napoli mi è piaciuto tantissimo, reazione straordinaria su Hojlund. Fa tanti km per un portiere, si posiziona e ora il portiere che pensa solo a parare non esistono più. Il calcio è cambiato e Mandas si è adattato allo stile di gioco e alle richieste di Gattuso. Si può dire che Mandas senta il pallone? Sì. Quando lui interviene sulla palla la prende con la mano, la vede sparire e capisce che la sfera sta entrando. Eì molto bravo nella correzione della postura. Sul tiro è imperfetto secondo me, poi è rapido a mutare postura e a intervenire sulla palla.

Caprai sul paragone con il passato

“Bravo anche nell’1 contro 1 quando capita la palla a De Bruyne nel secondo tempo, poi salvata da Belahyane. Mandas resta in piedi, reagisce al tiro del belga. Altri portieri sul tiro avrebbero scelto un lato, puntando al 50%. Ma il portiere è un ruolo di reazione, aspettare è una scelta più difficile ma a mio avviso è la migliore. Paragonare Mandas ad altri portieri della Lazio? Sempre difficile farlo tra atleti di epoche diverse.

Caprai sul confronto Mandas Reina

Rispetto a Reina magari si lascia preferire per tanti aspetti, ma lo spagnolo aveva una comprensione del gioco straordinaria. Mandas si sta completando e se capisce dove posizionarsi e studiare le letture e i posizionamenti preventivi, diventa un portiere di assoluto livello. Sul gol del Napoli Mandas sembra fare due passi indietro quando parte il cross? Il portiere non deve mai finire dentro la porta, quando Mandas tocca la palla lui ha un piede dentro la porta e questo è sempre un errore. Si parla di recupero porta, ma il portiere deve sentire la linea

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