Capua: “La Lazio mi sembra una squadra proprio forte”

Il dottor Pino Capua è intervenuto a TMW Radio, dove ha concesso una breve intervista per parlare dell’inizio di campionato della Lazio di Gennaro Gattuso, che ha vinto le prime tre giornate di campionato e ora si trova a punteggio pieno in classifica, assieme a Inter e Roma.

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Cosa ha detto Capua nella sua intervista sull’inizio di campionato della Lazio

“La Lazio, in queste tre partite, ha dato una straordinaria immagine di squadra forte, perché sono entrati giocatori forti. La chiave sarà la sfida con il Milan. Il vero problema è l’assenza dei tifosi”.

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