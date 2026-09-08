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INTERVISTE

Capua: “La Lazio mi sembra una squadra proprio forte”

Published

1 ora ago

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Seggiolini vuoti

Il dottor Pino Capua è intervenuto a TMW Radio, dove ha concesso una breve intervista per parlare dell’inizio di campionato della Lazio di Gennaro Gattuso, che ha vinto le prime tre giornate di campionato e ora si trova a punteggio pieno in classifica, assieme a Inter e Roma.

Leggi anche: “Piervincenzi: “Solo l’Inter ha un centrocampo migliore di quello della Lazio

Cosa ha detto Capua nella sua intervista sull’inizio di campionato della Lazio

“La Lazio, in queste tre partite, ha dato una straordinaria immagine di squadra forte, perché sono entrati giocatori forti. La chiave sarà la sfida con il Milan. Il vero problema è l’assenza dei tifosi”. 

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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