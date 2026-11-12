Capua: “Lazio, che entusiasmo! Ma il derby sarà la cartina tornasole, ecco perché”

Pino Capua è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare degli obiettivi di questa stagione della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica da sola davanti a Inter e Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Capua nell’intervista sulla Lazio

“Lazio? E’ un entusiasmo che non si deve spegnere. Gattuso è bravissimo a mantenere un profilo basso, il segnale è quello che si è visto a Napoli. I giocatori erano delusi perché speravano di vincere ancora. E alla Lazio mancano ancora dei giocatori. Io sono convinto che ci sono Inter e Roma più forti, anche se la cartina tornasole di questa prima parte di stagione sarà il derby“.

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