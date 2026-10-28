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INTERVISTE

Capua: “Lazio? Complimenti a Fabiani per il mercato intelligente a zero euro”

Published

2 ore ago

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani Lazionews.eu

Il professor Pino Capua, specialista in Medicina dello Sport e Traumatologia e presidente della Commissione Antidoping FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW nella quale ha parlato della Lazio.

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Le parole di Capua sulla Lazio

“Complimenti a Fabiani, perché ha fatto un mercato intelligente, a zero euro, perché tutto quello che è stato fatto è stato spendendo praticamente niente. La qualità dei giocatori arrivati ha fatto cambiare totalmente la stagione. Gattuso dice che è stata presa una botta sui denti in Coppa Italia, dopo è cambiato qualcosa, soprattutto con l’arrivo di Frattesi, come mentalità. E’ cambiato piano piano l’atteggiamento e la prospettiva. Ora però c’è da pensare al mercato di gennaio, per cosa può accadere. Non smontiamo un giocattolo meraviglioso. E’ una squadra che diverte e porta risultati eccezionali.

Chi esprime il miglior calcio tra Roma e Lazio?

“Non si può dire, sono due belle realtà. La Lazio è una sorpresa, la Roma una conferma. La Roma dà sempre la sensazione che in un modo o nell’altro la vince. La Lazio ti sorprende sempre.”

Redazione Lazionews.eu
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