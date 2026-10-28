INTERVISTE
Capua: “Lazio? Complimenti a Fabiani per il mercato intelligente a zero euro”
Il professor Pino Capua, specialista in Medicina dello Sport e Traumatologia e presidente della Commissione Antidoping FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW nella quale ha parlato della Lazio.
Leggi Anche: Le prestazioni di Isaksen non passano inosservate: possibile rinnovo fino al 2030
Le parole di Capua sulla Lazio
“Complimenti a Fabiani, perché ha fatto un mercato intelligente, a zero euro, perché tutto quello che è stato fatto è stato spendendo praticamente niente. La qualità dei giocatori arrivati ha fatto cambiare totalmente la stagione. Gattuso dice che è stata presa una botta sui denti in Coppa Italia, dopo è cambiato qualcosa, soprattutto con l’arrivo di Frattesi, come mentalità. E’ cambiato piano piano l’atteggiamento e la prospettiva. Ora però c’è da pensare al mercato di gennaio, per cosa può accadere. Non smontiamo un giocattolo meraviglioso. E’ una squadra che diverte e porta risultati eccezionali.
Chi esprime il miglior calcio tra Roma e Lazio?
“Non si può dire, sono due belle realtà. La Lazio è una sorpresa, la Roma una conferma. La Roma dà sempre la sensazione che in un modo o nell’altro la vince. La Lazio ti sorprende sempre.”
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
NOTIZIE2 ore ago
Le prestazioni di Isaksen non passano inosservate: possibile rinnovo fino al 2030
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali