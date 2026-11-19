Il Dottor Pino Capua ha rilasciato un lungo intervento in diretta alla radio di Tuttomercatoweb nel quale, tra le altre cose, ha parlato anche di Lazio e dell’ipotesi di mercato che vuole Provstgaard vicino all’Inter. Di seguito le sue parole.

Leggi anche: Fabiani lavora per Gattuso, ecco l’ala: si guarda in Olanda per un possibile ritorno in Serie A

Le parole di Capua nell’intervista sulla Lazio e Provstgaard

“È uno dei difensori con più prospettiva del nostro campionato. Non so se andrà all’Inter, ma alla fine potrebbe prendere il posto di Bastoni, che qualche problema ce l’ha avuto e potrebbe cambiare aria. Il danese non vale quaranta milioni, ma potrebbe essere uno di quegli elementi che la Lazio potrebbe vendere senza particolari drammi. Meglio cedere lui piuttosto Taylor o Isaksen.

La Lazio farà nove punti, male che vade sette, perché con l’Atalanta non sarà facile. Contro le altre due invece non c’è partita. Anche la Roma farà nove punti. Ad ogni modo il derby sarà lo spartiacque della stagione per le due squadre“

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP