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Caputi: “La Lazio è in un limbo molto pericoloso, squadra senza obiettivi”

Published

58 minuti ago

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Caputi intervista Lazio 20 agosto

Il giornalista Massimo Caputi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, in una lunga intervista sui vari club di Serie A, ha parlato anche della delicata situazione in casa Lazio e del mancato approdo di Bamba Dieng in biancoceleste.

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Le parole di Caputi nell’intervista sulla Lazio

La Lazio è un qualcosa di molto particolare. C’è una difficoltà oggettiva che è questa situazione ambientale, la quale in qualche modo condiziona i giocatori. Quando ti trovi in una squadra in cui non hai particolari obiettivi, dove tutto sembra trasmettere pochi stimoli, finisci per non avere quello spirito che deve contraddistinguere una squadra. È in un limbo molto pericoloso“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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