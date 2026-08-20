INTERVISTE
Caputi: “La Lazio è in un limbo molto pericoloso, squadra senza obiettivi”
Il giornalista Massimo Caputi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, in una lunga intervista sui vari club di Serie A, ha parlato anche della delicata situazione in casa Lazio e del mancato approdo di Bamba Dieng in biancoceleste.
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Le parole di Caputi nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio è un qualcosa di molto particolare. C’è una difficoltà oggettiva che è questa situazione ambientale, la quale in qualche modo condiziona i giocatori. Quando ti trovi in una squadra in cui non hai particolari obiettivi, dove tutto sembra trasmettere pochi stimoli, finisci per non avere quello spirito che deve contraddistinguere una squadra. È in un limbo molto pericoloso“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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