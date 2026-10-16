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INTERVISTE

Cardone: “Gudmundsson out fino alla sosta. Pellegrini torna in lista”

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5 ore ago

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Cardone intervista Gudmundsson Pellegrini

Albert Gudmundsson è ancora infortunato e difficilmente tornerà prima di metà novembre, Luca Pellegrini è invece pronto ad essere inserito nella lista per Serie A: lo ha detto il giornalista Giulio Cardone nella sua ultima intervista in diretta su Radiosei.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Gudmundsson e Pellegrini

“Prima di Lazio-Lecce del 21 novembre non credo che vedremo Gudmundsson; quindi dovrebbe essere a disposizione dopo la prossima sosta. Pellegrini? Mi aspetto il reintegro con tanto di comunicato tra oggi e domattina. Questa situazione è molto brutta per il ragazzo, laziale e affezionato”.

Cardone sulla probabile formazione

“Probabile formazione? “L’unica novità rispetto alla gara col Monza sarà Sutalo al posto di Doekhi, penso si riparta da come era la formazione prima della pausa; il croato è tornato ad allenarsi regolarmente dopo i giorni in Nazionale, credo Gattuso reputi lui il titolare anche se dice che spesso che tutti i centrali sono titolari. Anche se, qualora dovesse esserci Woltemade dall’inizio, magari si potrebbe pensare a Doekhi, comunque immagino ci sarà Kolo Muani quindi penso Sutalo sia più indicato”.

Cardone sulla Juventus

“La Juventus è una squadra con pregi e difetti riconoscibili. Gattuso credo attaccherà il loro punto debole, il centrocampo; soprattutto Douglas Luiz è molto lento. Per me lì Gattuso preparerà qualcosa. Rispetto a quanto accaduto col Monza, se dovessi andare in vantaggio dovresti saper gestire, non dovrai essere ‘presuntuoso’”.

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