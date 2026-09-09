INTERVISTE
Cardone: “Parlare continuamente di Lotito alimenta il suo ego”
Giulio Cardone, raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radiosei, ha commentato le parole di Lotito, che ha definito la protesta dei tifosi insensata, e del fatto che il presidente riesca a rubare la scena anche quando la Lazio è prima in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni.
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Le parole di Cardone nell’intervista su Lotito
“Anche quando la Lazio è prima in classifica, si finisce a parlare soprattutto del ‘caso-Lazio’. La risposta di Lotito a tutto ciò che sta accadendo è sempre stata priva di autocritica. I due pilastri della critica rivolta a lui sono l’incapacità di scusarsi davanti ad errori evidenti, come le recenti dichiarazioni sulla storia della Lazio, e la mancanza, appunto, di autocritica. Se ai tifosi togli un’intera estate in cui possono sognare i nuovi acquisti, come fai a non scusarti? Altro che svista. Ora le cose stanno andando bene e si prende i meriti. La gente vuole, giustamente, che Lotito venda la Lazio, però non credo sia giusto continuare a parlare sempre e comunque di lui. Anche perché questo non fa che alimentare il suo ego”.
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