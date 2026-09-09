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INTERVISTE

Cardone: “Parlare continuamente di Lotito alimenta il suo ego”

Published

3 ore ago

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Cardone intervista 9 settembre 2026

Giulio Cardone, raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radiosei, ha commentato le parole di Lotito, che ha definito la protesta dei tifosi insensata, e del fatto che il presidente riesca a rubare la scena anche quando la Lazio è prima in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Lotito

“Anche quando la Lazio è prima in classifica, si finisce a parlare soprattutto del ‘caso-Lazio’. La risposta di Lotito a tutto ciò che sta accadendo è sempre stata priva di autocritica. I due pilastri della critica rivolta a lui sono l’incapacità di scusarsi davanti ad errori evidenti, come le recenti dichiarazioni sulla storia della Lazio, e la mancanza, appunto, di autocritica. Se ai tifosi togli un’intera estate in cui possono sognare i nuovi acquisti, come fai a non scusarti? Altro che svista. Ora le cose stanno andando bene e si prende i meriti. La gente vuole, giustamente, che Lotito venda la Lazio, però non credo sia giusto continuare a parlare sempre e comunque di lui. Anche perché questo non fa che alimentare il suo ego”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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