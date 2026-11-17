INTERVISTE
Cardone: “Frattesi vuole giocare con il Lecce, Provstgaard e Isaksen tornano tardi”
Ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone ha fornito aggiornamenti importanti sull’infermeria della Lazio e sui tanti infortuni che hanno colpito gli uomini di Gattuso.
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Le parole di Cardone sui vari infortunati in casa Lazio.
“Il sollievo è che Frattesi non ha riportato lesioni, si tratta di un affaticamento. Se giocherà sabato dall’inizio, e io non credo, dipenderà da quando riuscirà a tornare in gruppo. Se si allena già domani è chiaro che ci sarà, ma la decisione la prenderanno venerdì. Lui vuole giocare ma si procederà con massima cautela, non si vuole rischiare niente.
Dele-Bashiru giocherà oggi in Tanzania, tornerà ad allenarsi giovedì. Sta bene, la sua condizione è in assoluta crescita, ma una valutazione su chi torna dalle Nazionali verrà fatta. Provstgaard stasera se la vedrà di nuovo con Haaland; anche lui e Isaksen torneranno giovedì.
Zaccagni sta meglio, l’edema è di origine traumatica e c’è ancora ma si è ridotto di molto. L’idea è di riportarlo presto in gruppo per farlo giocare a Torino. Io credo che in quell’occasione potrà andare in panchina, tornare tra i convocati. Tavares invece lavora per esserci nel derby, magari con la possibilità di essere convocato contro l’Atalanta”.
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