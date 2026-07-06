Cardone: “La scelta sul livello delle amichevoli non è casuale”

In un’intervista concessa ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha commentato il fiume di polemiche che è stato generato dal programma estivo delle amichevoli della Lazio, frutto probabilmente di una situazione economica tutt’altro che rosea. Ecco la sua analisi.

LEGGI ANCHE: I tifosi della Lazio sulla campagna abbonamenti: “Aspettateci, siamo già in fila”

Le parole di Cardone nell’intervista sul programma delle amichevoli della Lazio

“Il programma delle amichevoli ha scatenato altre polemiche, visto lo spessore degli avversari. Poi la Lazio ha comunicato l’iniziativa di aprire dal 29 al 9 alcune sedute ai tifosi. Ad ogni modo, le gare sono state concordate con Gattuso. La scelta sulle amichevoli non può essere casuale nell’estate del saldo zero, quando monte ingaggi e fatturati scendono. Guarda caso non vai all’estero, l’avversario di maggior risalto che ti sei scelto è il Frosinone”.

Sulla riduzione del monte ingaggi

“È anche banale ripeterlo ma una società che ha bisogno di diminuire il monte ingaggi, chiaramente va su calciatori con un ingaggio basso e di conseguenza, un giocatore che guadagna di meno, è uno inferiore a quello che hai. Si va avanti verso una deriva che non può essere preoccupante e allarmante”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP