Cardone: “Il Napoli si gioca tutto. Ecco chi sarà il capitano della Lazio”

Giulio Cardone è intervenuto a Radiosei, dove ha parlato della sfida contro il Napoli e della situazione della Lazio, tra recupero di giocatori, fascia di capitano e di come affrontare al meglio la gara di domenica. Ecco le sue parole.

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Le parole di Giulio Cardone nell’intervista su Napoli Lazio

“Si gioca tutto Allegri, ha un contratto triennale da 13,5 milioni complessivi ma De Laurentiis sta pensando all’eventuale sostituto. Sarà una finale per loro, come sostengono loro stessi.

Stiamo facendo discorsi simili a quelli che facevamo prima di andare a Torino a sfidare la Juventus. La Lazio sta bene, non firmerei per un pari poi è chiaro che se arriva il pareggio dopo una gara affrontata come si deve, ce lo prendiamo volentieri. Il Napoli nonostante le assenze, è una squadra forte. Il primo tempo sarà molto, molto importante.

Rovella e Marusic tornano in panchina, sono due recuperi importanti. Marusic andrà col Montenegro, l’obiettivo è fargli fare ciò che ha fatto Isaksen nella precedente sosta quando ha preso minutaggio proprio in Nazionale.

Capitano? Credo che Gattuso sceglierà in base allo spogliatoio. Io affiderei la fascia a Frattesi. Per come stiamo conoscendo l’allenatore e per quanto fa capire di tenere al gruppo, credo che prenderà una decisione in base alle sensazioni che avvertirà nello spogliatoio”.

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