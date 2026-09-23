Cardone: “Tornare in Europa? Ecco cosa ha dato fastidio a Gattuso”

Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei si esprime sulla possibilità che la Lazio torni a disputare le competizioni europee il prossimo anno.

LEGGI ANCHE: La protesta laziale fa il giro del mondo: ecco cosa scrivono in Germania

Le parole di Cardone sull’assalto alle posizione europee della Lazio.

“Leggevo stamattina il dato Opta, che mette la Lazio al sesto posto, sopra a Napoli e Atalanta. Ovviamente è uno scenario molto forte e difficile, ma la Lazio deve continuare a tenere il passo; la squadra di Gattuso ha solo il campionato e questo è un fattore importante.

Nel bilancio c’è sempre un’analisi che fa la società e alla fine le previsioni per il futuro, lì ci sono tutti i fattori che possono portare al conseguimento dell’equilibrio economico patrimoniale. Adesso siamo a -10, per arrivare ad un equilibrio generale ci sono una serie di fattori, tra cui il ritorno alle competizioni europee”.

Cardone su Gattuso.

“La cosa che ha dato fastidio a Gattuso è che è stato detto in maniera evidente che l’Europa è l’obiettivo minimo e così l’allenatore ha risposto dicendo che è inutile mettere pressioni inutili. Al di là delle pressioni, è chiara la missione: tornare in Europa. Se non entrano soldi non ce la fai a fare mercato. In questa situazione anche la Conference non possiamo permetterci di snobbarla”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP