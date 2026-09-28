Cardone: “Infortunati? Non ho certezze. Dispiace per Cataldi”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il punto della situazione dell’infermeria della Lazio, andando ad approfondire quelle che sono le condizioni di Cataldi, Gudmundsson e Cancellieri: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Juve Stabia: Gattuso studia l’undici

Le parole di Cardone sulle condizioni di Cataldi, Gudmundsson e Cancellieri

“Su Cataldi si capirà di più nelle prossime 48 ore quando svolgerà accertamenti strumentali. E’ davvero un peccato per lui, stava prendendo continuità in allenamento prima di avere questa nuova noia muscolare al quadricipite”.

Su Gudmundsson

“Da quello che si è capito su Gudmundsson si tratta di una lussazione alla spalla. Scongiurata una frattura, si potrebbe trattare di un paio di settimane di stop, con la possibilità di poter essere subito a disposizione con una protezione”.

Su Cancellieri

“Poi c’è Cancellieri. Diamo per scontato che si tratti solo di una ferita non grave, ma sarebbe utile avere un bollettino ufficiale. Certezze assolute per il Monza non ne ho”.

Sul futuro di Pellegrini

“Ieri abbiamo visto in campo nel test di Formello Luca Pellegrini. Non mi risulta che anche lui avesse avuto offerte da parte dell’Al-Ittifaq, mi aspetto che strada facendo possa essere nuovamente reintegrato”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP