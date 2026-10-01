Cardone: “Gudmundsson, situazione complicata. Blocco mercato? Doppio guaio”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Giulio Cardone ha commentato la situazione di confusione intorno alle condizioni di Gudmundsson e il probabile scenario di blocco del mercato che potrebbe venire a verificarsi a gennaio: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulle condizioni di Gudmundsson e sul blocco del mercato

“Prima l’allarme, poi l’ottimismo e ieri la conferma che la situazione-Gudmundsson non è così semplice. Ha questa lussazione, ha messo il tutore. La convocazione contro la Juventus non la escluderei totalmente, nonostante l’allarmismo giustificato. Vediamo come starà dopo questi 15-20 giorni di tutore”.

Sul blocco del mercato

“Io credo che il mercato a gennaio sarà bloccato, chiaramente dovremo attendere per saperlo. La Lazio, conoscendo questo rischio, così concreto, ha allestito una rosa che possa andare bene per l’intera la stagione. Questo non diminuisce la gravità della situazione: sia per l’immagine, dopo il blocco e il saldo zero, e soprattutto per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi, qualora la Lazio a dicembre dovesse trovarsi in una posizione di classifica decente con l’allenatore che chiede innesti per mantenere lì la squadra”.

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