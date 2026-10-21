Cardone: “Alcuni tifosi della Lazio non seguono più il campo”

Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei in merito alla contestazione dei tifosi della Lazio, ma soprattutto sulle recenti dichiarazioni di Fabiani su una possibile tregua con la società.

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Le parole di Cardone sulle recenti dichiarazioni del ds della Lazio Angelo Fabiani.

“Sapevamo che l’appello di Fabiani non avrebbe sortito nessun effetto. Serve empatia, Signori e Immobile in Nazionale sono occasioni perse per la Lazio. Si vive una situazione completamente diversa da quello che poi vediamo in campo.

Alcuni tifosi della Lazio non seguono più il campo ma solo le vicende legate al possibile addio di Lotito al club. Quello che contesto dall’inizio è l’identificazione di Lotito con la Lazio, lo contesto ferocemente perché si fa un torto alla Lazio, alla sua storia. Molto spesso Lotito non lo ascoltiamo, quando invece dice che la Lazio ha un nome ed un cognome, il suo, lo sentiamo. Migliaia di tifoserie sono contro il presidente a non per questo non vanno allo stadio”.

Cardone sugli infortunati.

“Cancellieri è tornato ieri ad allenarsi in gruppo, oggi è previsto che lo facciano Marusic e Rovella. Immagino andranno in panchina sabato ma la loro condizione è precaria”.

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