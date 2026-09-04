Cardone: “Se Lotito non vuole vendere deve seguire queste tre mosse”

Il giornalista Giulio Cardone, in un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della conferenza stampa di Fabiani e della ferma volontà del presidente Lotito di rimanere in sella alla Lazio, indicando anche le possibili mosse per riavvicinare l’ambiente.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla conferenza di Fabiani e su Lotito

“Siccome non abbiamo comprato quattro giocatori di quarto livello, ma tre nazionali più Pinamonti, avrei dato più spazio a loro. Io le conferenze quindi le avrei fatte separate, questi calciatori meritano una certa vetrina”.

Sul player trading

“Questa società è difficile da comprendere nelle strategie. Adesso che c’è bisogno di preservare la lazialità fai player trading, prima che sarebbe stato utile vendere alcuni big al loro massimo, li hai conservati: è l’anomalia che mi fa impazzire”.

Su Lotito e il rapporto con i tifosi

“Se Lotito non vuole vendere, se ha deciso di non vendere, che è il piano A che tutti auspichiamo, il piano B in tre mosse sarebbe stato semplice: lasciare un gruppo composto da giocatori forti e molto laziali; inserire personaggi laziali all’interno della società, personaggi di spessore e che conoscano anche la storia, che sanno parlare; infine, cosa, fondamentale, non credo che per motivi legali si possa permettere l’ingresso gratuito ai tifosi ma i biglietti li avrebbe dovuti mettere al minimo. Con queste tre mosse credo che con il tifoso un riavvicinamento ci sarebbe stato”.

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