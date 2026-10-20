INTERVISTE
Cardone: “Fabiani parla per Gattuso e la squadra, con Lotito il rapporto è finito”
Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, per parlare delle parole di Fabiani nell’intervento rilasciato a Lazio Style Channel.
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L’intervista di Cardone sulle parole di Fabiani
Su Fabiani
“Stavolta ha parlato bene sull’argomento-tifosi il direttore sportivo. Quello che ha detto ci sta, Fabiani vive molto lo spogliatoio, gli umori di Gattuso. Alcuni soffrono l’assenza di pubblico, Gattuso è uno di questi. Immaginavo ci sarebbe stato un nuovo tentativo di questo tipo, non so che tipo di reazione possa esserci da parte dei tifosi ma è giusto che la società faccia questo appello”.
Su Lotito
“Mancano le parole del presidente? Il rapporto tra Lotito e laziali è finito. In questo momento, che manca una figura laziale in società stile Maestrelli, il tifoso non lo vuole proprio sentire Lotito quindi l’unica cosa da fare è questa. Fabiani parla per Gattuso e per la squadra”.
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