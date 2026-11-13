Cardone: “Frattesi eccezionale. Ecco chi giocherà contro il Lecce”

Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di Radiosei della grande prestazione con gol di Frattesi in nazionale contro la Francia, e di chi secondo lui sarà la coppia di centrali della Lazio contro il Lecce, dato il lungo infortunio di Sutalo. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Frattesi

“Frattesi è stato eccezionale ieri, e lo è da quando è arrivato alla Lazio. Lui è nato leader. Impensabile sia stato considerato solo la riserva di Barella per due stagioni intere. Forse è stato sottovalutato, sicuramente non ha trovato lo spazio che meritava. Si sta veramente divertendo e sui social lo dimostra. Anche in Nazionale sta facendo bene e si diverte, il gioco di Mancini esalta le sue incursioni, le sue doti. Bello il gol contro la Francia. Gioca con entrambi i piedi, è il giocatore moderno e mette sempre in difficoltà gli avversari”.

Le parole di Cardone nell’intervista su Lazio Lecce

Niente derby per Sutalo. Noi ci stiamo affidando molto alle scelte di Gattuso, visto ciò che sta facendo: lui è convinto di avere quattro centrali di livello. Credo che domani in amichevole proverà Doekhi e Diogo Leite e col Lecce mi aspetto loro titolari, poi vediamo come torna Provstgaard dalla Nazionale”.

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