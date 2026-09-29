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Cardone: “Frattesi alla Lazio si sta togliendo dei macigni, all’Inter ha perso tre anni”

Published

3 ore ago

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Cardone intervista Frattesi Turchia Italia

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, analizzando la vittoria dell’Italia contro la Turchia, ha esaltato la prestazione di Frattesi e l’importanza del lavoro fatto da Gattuso sulla sua mente.

Leggi anche: Rambaudi: “Bene l’Italia, in mediana punterei su Frattesi, Tonali e Fagioli”

Le parole di Cardone su Frattesi nell’intervista su Turchia Italia

“Frattesi è protagonista anche fuori da campo, davanti alle telecamere è sempre molto interessante. Ieri in Turchia c’è stata davvero una bellissima nazionale esaltata proprio dal centrocampista della Lazio. E’ stato bravo Mancini a mettere dentro volti nuovi come quello di Sebastiano Esposito. Nel primo tempo c’è stata davvero una lezione di calcio. Le parole di Frattesi sono la sintesi dei motivi che spiegano la bella partenza della Lazio. Gattuso è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori, c’è armonia e sintonia.

Per come ne parla, c’è la sensazione che lui creda di aver perso tre anni all’Inter. Importante quando dice di volersi togliere l’etichetta di giocatore bravo solo negli inserimenti. Vuole essere considerato un centrocampista completo, non solo quello che deve essere inserito nella parte finale per cambiare le partite. Questi concetti ce l’ha dentro, piano piano nella Lazio si vuole liberari di questi macigni. Compreso quello di non poter essere un protagonista assoluto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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