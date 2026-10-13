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INTERVISTE

Cardone: “Critiche iniziali a Gattuso feroci e ingiustificate, le contesto”

Published

2 ore ago

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Cardone intervista Gattuso critiche

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del grande lavoro che sta facendo Gattuso e delle numerose critiche ricevute all’inizio di questa avventura: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone su Gattuso nell’intervista sulla Lazio

“Gattuso ci tiene molto a staccarsi di dosso l’etichetta di ‘Ringhio’, che era perfetta per il calciatore ed è riduttiva per l’allenatore che studia, si aggiorna, cambia. Quello che sta dimostrando la Lazio in campo, al di là della fame, nel gioco spettacolare, nelle combinazioni sulle fasce, nelle rotazioni, fa parlare gli esperti della tattica biancoceleste. Non si parla più dell’aspetto caratteriale ma anche di quello tattico, che a mio avviso è molto interessante.

Contesto la critica feroce iniziale a Gattuso, semplicemente perché la contestavo già allora. Col Montava mi sono arrabbiato con Gattuso che insisteva con Dia centravanti, così come per altre scelte, e ora mi sembra troppo integralista. Ciò non toglie che sono state mosse critiche eccessive a priori. Abbiamo preso in giro Noslin, ora vediamo cosa sta facendo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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