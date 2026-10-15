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INTERVISTE

Cardone: “Marusic sta proprio male, per la Juve recupera solo Cancellieri”

Published

46 minuti ago

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Cardone intervista infortunati Juventus Lazio

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Lazio in vista della sfida di Torino contro la Juventus: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone sugli infortunati nell’intervista su Juventus Lazio

Cancellieri non è ancora rientrato in gruppo, spero che possa farlo oggi. In queste settimane, dopo l’infortunio, non ha potuto lavorare molto perché aveva una ferita al ginocchio con tanti punti di sutura. Domenica sera contro la Juventus andrà in panchina ma, dopo tutti questi giorni di stop, non potrà essere al top della condizione. Per un giocatore del suo tipo, che punta molto sugli strappi e sulla potenza muscolare, questo rappresenta sicuramente un problema. Ad ogni modo, Cancellieri è l’unico giocatore che verrà recuperato per la trasferta di Torino“.

Cardone su Marusic

“Mentre Rovella è noto per la sua fragilità fisica, il montenegrino, come ha detto Gattuso, è un toro: è uno che vuole giocare sempre. Quindi, se è rimasto ai box per tutto questo tempo, significa che sta proprio male; ha avuto una ricaduta al flessore che lo ha costretto a fermarsi per altri sette giorni. Spero che per la sfida contro il Parma del 24 ottobre sia almeno convocabile. Cataldi sta meglio, lavora in gruppo già da un po’ ed è ormai pienamente recuperato. La formazione di domenica? Dietro Sutalo e Provstgaard, con Floriani e Tavares; poi confermati gli 11 visti in avvio col Monza, quindi Noslin titolare”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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