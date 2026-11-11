Cardone: “Più probabile il rientro di Tavares per il derby che di Sutalo. Più grave l’infortunio del difensore”

Il giornalista Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha ha parlato dei tempi di recupero degli infortunati in casa Lazio.

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Le parole di Cardone sugli infortunati della Lazio

Su Tavares

“Il derby ci sarà il 13, i tempi di Tavares sono 3-4 settimane e non proprio un mese sicuro e sono quindi ottimista. L’importante però è che sia al 100%, se sta al 60% non vale la pena, il derby va giocato al massimo della forma e ci deve arrivare bene. Deve mettere minutaggio già con l’Atalanta.”

Su Sutalo

“Su Sutalo non sono per niente ottimista, anche se gli esami li farà oggi, l’abbiamo visto uscire contro il Napoli con due persone dello staff e non si può essere contenti anche dal punto di vista della forma che sto dicendo. Per me quindi a sensazione Tavares ci sarà ma Sutalo no. Si dice almeno 3 settimane tutte e due ma è giusto differenziare l’infortunio del difensore che è più grave.”

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