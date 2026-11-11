Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Più probabile il rientro di Tavares per il derby che di Sutalo. Più grave l’infortunio del difensore”

Published

1 ora ago

on

Josip Sutalo durante un riscaldamento con la Lazio Lazionews.eu

Il giornalista Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha ha parlato dei tempi di recupero degli infortunati in casa Lazio.

Leggi Anche: Piscedda: “Lazio? Bisogna capire se la squadra può ambire all’Europa che conta”

Le parole di Cardone sugli infortunati della Lazio

Su Tavares

“Il derby ci sarà il 13, i tempi di Tavares sono 3-4 settimane e non proprio un mese sicuro e sono quindi ottimista. L’importante però è che sia al 100%, se sta al 60% non vale la pena, il derby va giocato al massimo della forma e ci deve arrivare bene. Deve mettere minutaggio già con l’Atalanta.”

Su Sutalo

“Su Sutalo non sono per niente ottimista, anche se gli esami li farà oggi, l’abbiamo visto uscire contro il Napoli con due persone dello staff e non si può essere contenti anche dal punto di vista della forma che sto dicendo. Per me quindi a sensazione Tavares ci sarà ma Sutalo no. Si dice almeno 3 settimane tutte e due ma è giusto differenziare l’infortunio del difensore che è più grave.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI