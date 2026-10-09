Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Rebus infortunati. Gudmundsson? Salta la Juventus”

Published

4 ore ago

on

cardone intervista infortunati lazio

Gli infortunati in casa Lazio sono un rebus, enigma di cui ha parlato anche Giulio Cardone de La Repubblica nella sua odierna intervista per Radiosei.

LEGGI ANCHE: Isaksen: “Farei di tutto per segnare al derby”

Le parole di Cardone nell’intervista sugli infortunati in casa Lazio

Cancellieri tornerà col gruppo al prossima settimana. Parliamo di emergenza perché si pensava di poter recuperare i giocatori, invece durante la sosta hai perso lui e Gudmundsson, che tra l’altro non si vede in campo, quindi difficile pensare di averlo per la trasferta di Torino. Ci sono delle cose che si fatica a spiegare razionalmente, come quella degli infortunati: perché i comunicati non devono corrispondere alla verità? E poi, perché tenere fuori Pellegrini quando ci sono posti in lista?

Cardone sulla formazione

La sorpresa positiva è Cataldi, che sarà convocato. Poi c’è da capire che contributo potrà fornire nell’emergenza, non so se è una convocazione simbolica o meno. Si sta allenando e ha voglia di tornare. Formazione? L’unico dubbio riguarda i centrali di difesa. Quando un tecnico durante la lunga sosta ha davanti una coppia affiatata la valuta, detto che insieme hanno giocato in una difesa a tre. Tuttavia Varela mi sembra più di manovra, forse Doekhi potrebbe avere delle difficoltà.

Cardone sul Monza

Col Monza gara insidiosa. Situazione-Olimpico surreale, con il pubblico non ci sarebbe stata partita. La Lazio che scenderà in campo è più forte, ci sono chiaramente problemi nei cambi, la gestione sarà importante. Tuttavia c’è anche l’entusiasmo che va sfruttato, alla fine di titolare Gattuso ha perso solo Cancellieri. Poi i cambi ci dicono che Dele e Cataldi non sono al 100%”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI