Cardone: “Sutalo e Tavares fuori per tre settimane? Sono solo impressioni”

Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei ha fornito sugli ultimi aggiornamenti sugli infortunati in casa Lazio: in particolare su Tavares e Sutalo.

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Le parole di Cardone sugli infortuni di Tavares e Sutalo.

“Temo che Tavares e Sutalo saranno fuori tre settimane ma sono impressioni di chi vive Formello visto che gli esami verranno svolti stamattina. Il portoghese era convinto di partire per la Nazionale, in realtà poi dopo dei consulti, perché probabilmente avvertiva ancora fastidio, si è deciso che non se ne farà più niente. Contro il Lecce non ci saranno entrambi, col Torino magari torna Tavares. Ad ogni modo, non è che Sutalo lo devi mettere al derby perché è il titolare, lo devi mettere se sta bene; quest’anno ci sono alternative che possono sostituirlo. Per il gioco che fa Gattuso, Pellegrini è anche più adeguato di Pedraza”.

Cardone sul percorso della Lazio.

“Percorso incredibile quello della Lazio, un inizio mai visto. Grande merito a Gattuso, all’alchimia che è riuscito a creare con i suoi giocatori. Sicuramente le dichiarazioni dei giocatori, vedi Isaksen dopo il Napoli, ci fanno capire che mentalità c’è. La Lazio è da un po’ al primo posto, ha pressioni diverse dopo la voglia di rispondere allo scetticismo estivo e continua a superare esami su esami, si sta abituando a stare lassù. Campionato complesso, i punti di vantaggio sulla quinta sono solo 6. La Lazio deve continuare con questo passo, anche se non sarà facilissimo. Lo spirito che sta dimostrando questa Lazio ci deve far essere ancora ottimisti”.



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