Cardone: “Ratkov parte, ok Lega per Pinamonti. Harder? Può arrivare a una condizione”

Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, in una lunga intervista concessa ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell’arrivo di Pinamonti e Frattesi, della possibile partenza di Ratkov direzione Siviglia e della trattativa per Harder del Lipsia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Frattesi

“Mi ha sorpreso tantissimo l’arrivo di Frattesi. Come ha detto Gattuso, questa Lazio così ridimensionata che potesse arrivare a Frattesi si faceva fatica ad immaginarlo; è un grande giocatore e lo ha dimostrato subito”.

Cardone su Mantova e Bologna

“Grande delusione per quanto accaduto contro il Mantova perché è una competizione importante per la Lazio e poi c’è anche il danno economico. Vittoria di Bologna inaspettata. Non mi ha sorpreso invece la conferma da parte di Gattuso dell’11 titolare visto in Coppa Italia, per dare un segnale di fiducia ai suoi. Ha ricevuto una risposta importante, di personalità”.

Cardone su Pinamonti

“Intanto la Lega ha dato l’ok per Pinamonti, a breve l’ufficialità del suo arrivo alla Lazio“.

Cardone su Ratkov, Artistico e Harder

“Ratkov? Il Siviglia fa sul serio e il giocatore ha aperto alla destinazione spagnola. Se dovesse partire lui, e anche Artistico, attenzione a Harder che prima era considerata solo un’alternativa a Pinamonti. Nel caso in cui partissero entrambi, la questione Harder, nel frattempo corteggiato da diversi club, cambierebbe. Ha 21 anni, in prospettiva è un giocatore davvero interessante”.

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