Connect with us

INTERVISTE

Cardone: “Ratkov parte, ok Lega per Pinamonti. Harder? Può arrivare a una condizione”

Published

5 ore ago

on

Cardone intervista Lazio 26 agosto 2026

Il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, in una lunga intervista concessa ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell’arrivo di Pinamonti e Frattesi, della possibile partenza di Ratkov direzione Siviglia e della trattativa per Harder del Lipsia. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Arbitro Feliciani e la Lazio: i precedenti del fischietto teramano

Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Frattesi

“Mi ha sorpreso tantissimo l’arrivo di Frattesi. Come ha detto Gattuso, questa Lazio così ridimensionata che potesse arrivare a Frattesi si faceva fatica ad immaginarlo; è un grande giocatore e lo ha dimostrato subito”.

Cardone su Mantova e Bologna

“Grande delusione per quanto accaduto contro il Mantova perché è una competizione importante per la Lazio e poi c’è anche il danno economico. Vittoria di Bologna inaspettata. Non mi ha sorpreso invece la conferma da parte di Gattuso dell’11 titolare visto in Coppa Italia, per dare un segnale di fiducia ai suoi. Ha ricevuto una risposta importante, di personalità”.

Cardone su Pinamonti

“Intanto la Lega ha dato l’ok per Pinamonti, a breve l’ufficialità del suo arrivo alla Lazio“.

Cardone su Ratkov, Artistico e Harder

“Ratkov? Il Siviglia fa sul serio e il giocatore ha aperto alla destinazione spagnola. Se dovesse partire lui, e anche Artistico, attenzione a Harder che prima era considerata solo un’alternativa a Pinamonti. Nel caso in cui partissero entrambi, la questione Harder, nel frattempo corteggiato da diversi club, cambierebbe. Ha 21 anni, in prospettiva è un giocatore davvero interessante”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI