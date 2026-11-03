Cardone: “Ecco come stanno Rovella e Marusic. Napoli? Ha assenze, ma recupera De Bruyne”

Il giornalista Giulio Cardone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei: tra i temi toccati la vittoria della Lazio contro il Cagliari e il paragone tra l’operato di Sarri e quello di Gattuso.

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Le parole di Cardone sulla Lazio

La vittoria col Cagliari

“Sapevamo che la partita col Cagliari sarebbe stata difficile, abbiamo trovato il ‘pullman’ sardo ma fino ad un certo punto; l’idea di Fadera è quella di un tecnico competente e studioso.”

Il paragone Sarri-Gattuso

“La scelta di richiamare Sarri è nata come mossa popolare e populista, ma anche per la volontà di Fabiani di prendere meno gol rispetto all’anno precedente. Gattuso è meno ‘caratterizzato’ di Sarri e Baroni, se avesse avuto calciatori diversi probabilmente avrebbe giocato diversamente. Non arriva qui con la fama di ‘allenatore ‘offensivista’”.

La formazione verso Napoli e i tempi di recupero degli infortunati

“La squadra torna a lavorare domani, Gattuso ha dato due giorni di riposo. Bisogna capire Marusic e Rovella come stanno, l’attenzione è su di loro. L’idea è di portarli in panchina col Napoli. La settimana scorsa hanno lavorato per buona parte di allenamento col gruppo. Diogo Leite-Provstgaard è diventato un ballottaggio. Nei duelli 1 vs 1 Leite è un mastino. Il Napoli avrà delle assenze ma ci sono anche dei recuperi, De Bruyne ci sarà anche in Portogallo domani.”

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