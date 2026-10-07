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INTERVISTE

Cardone: “Politica, Flaminio e Lazio, questo l’ordine delle priorità di Lotito”

Published

3 ore ago

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Cardone intervista Lazio 7 ottobre 2026

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle priorità del presidente Lotito – con la politica al primo posto – e della situazione legata agli infortuni: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone sulle priorità di Lotito

“Fa incontri di continuo. Politica, Flaminio, Lazio: questo è l’ordine delle sue priorità. Deve ottenere il pubblico interesse entro l’anno, continua a dedicarsi a questo. Lotito insiste sui 50mila posti“.

Cardone sugli infortuni

“Sembra che neanche Cancellieri ce la faccia a tornare a disposizione. La Lazio sperava di recuperare i giocatori durante la sosta ma ne ha persi due, lui e Gudmundsson. Rovella farà un provino tra oggi e domani per capire se potrà andare in panchina; magari col Monza strapperà una convocazione simbolica. Cataldi non recupera, magari sarà in panchina con la Juventus. Gattuso riavrà a disposizione Dele-Bashiru”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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