Cardone: “Rischio blocco totale mercato a gennaio. Fabiani? Vuole i tifosi allo stadio”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del rischio del blocco totale del mercato a gennaio, della parole di Fabiani in conferenza stampa e del desiderio di Gattuso di riavere i tifosi all’Olimpico. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Fabiani e Gattuso

“Fabiani stavolta l’appello invece che rivolgerlo ai tifosi, dopo che non è stato raccolto l’appello precedente, lo ha rivolto anche a Lotito. E l’appello che arriva da dentro al presidente mi sembra una piccola svolta, anche se non porterà a nulla. Mi ha colpito che Fabiani abbia sollecitato Lotito al dialogo, a trovare un punto d’incontro con la tifoseria.

Chiaro che il ds, come Gattuso, vive lo spogliatoio e quindi avverte questa situazione e cerca una soluzione. Ora non so se è tardi per provare ad arrivare ad una tregua. L’obiettivo di Fabiani e Gattuso è quello di vedere la gente tornare allo stadio, quindi è chiaro che facciano il massimo per convincere i tifosi a ritornare”.

Cardone sul blocco del mercato a gennaio

“Non è escluso il blocco totale a gennaio. Ora è il costo della rosa che conta, per aprire il mercato il rapporto tra i ricavi annuali e il costo della rosa, quindi cartellini, commissioni e ingaggi annuali, deve essere inferiore ad un certo parametro. Fabiani ci ha detto che a gennaio confidano nel fatto di poter operare come in estate”.

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