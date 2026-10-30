INTERVISTE
Cardone: “Per lo sponsor i colloqui sono alla fase finale, ecco chi giocherà con il Cagliari”
L’intervista di Cardone ai microfoni di Radiosei sullo sponsor e in occasione della sfida della Lazio contro il Cagliari valida per la decima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Arbitro Lazio Cagliari: Colombo dirigerà la sfida dell’Olimpico
L’intervista di Cardone su Lazio Cagliari e sullo sponsor
Su Lazio Cagliari
“Col Cagliari non penso Gattuso cambierà, è molto probabile che torni Provstgaard al posto di Diogo Leite. Doekhi sta bene, ci potrebbe stare il suo inserimento, ma Sutalo è più veloce. Il croato credo sia il miglior difensore della Lazio, quindi se non ci saranno controindicazioni sulle sue condizioni fisiche dopo i consueti test, giocherà lui con Provstgaard”.
Sullo sponsor
“Per lo sponsor i colloqui sono alla fase finale, non ci sono le firme ma Hummel è il brand prescelto. Offerta importante, di 5 milioni per 5 anni”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
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|9
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|Parma
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|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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