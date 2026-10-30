Cardone: “Per lo sponsor i colloqui sono alla fase finale, ecco chi giocherà con il Cagliari”

L’intervista di Cardone ai microfoni di Radiosei sullo sponsor e in occasione della sfida della Lazio contro il Cagliari valida per la decima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

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Su Lazio Cagliari

“Col Cagliari non penso Gattuso cambierà, è molto probabile che torni Provstgaard al posto di Diogo Leite. Doekhi sta bene, ci potrebbe stare il suo inserimento, ma Sutalo è più veloce. Il croato credo sia il miglior difensore della Lazio, quindi se non ci saranno controindicazioni sulle sue condizioni fisiche dopo i consueti test, giocherà lui con Provstgaard”.

“Per lo sponsor i colloqui sono alla fase finale, non ci sono le firme ma Hummel è il brand prescelto. Offerta importante, di 5 milioni per 5 anni”.

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