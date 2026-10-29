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INTERVISTE

Cardone: “Giusto pensare all’Europa: la Lazio non può nascondersi”

Published

5 ore ago

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Cardone intervista Lazio Europa infortunati

Giulio Cardone ha alzato l’asticella degli obiettivi della Lazio, indicando l’Europa come un traguardo alla portata delle prestazioni dei biancocelesti, e ha fatto il punto sugli infortunati: le sue parole nell’intervista concessa a Radiosei.

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Le parole di Cardone nell’intervista sull’obiettivo Europa della Lazio e sugli infortunati

“La Lazio non si può più nascondere per l’Europa, come obiettivo se lo merita. Considerando il momento, con Milan e Juventus che non danno segnali di buona salute e il Napoli che fatica un po’, è giusto fare un pensiero sull’Europa. Soprattutto per come si sta esprimendo la Lazio, che le sue vittorie le sta meritando. Credo sia giusto alzare il livello delle aspettative e c’è da vedere come reagirà la squadra”.

Sul rischio di una “musata”

“Il secondo gol di Noslin è anche un po’ frutto dell’alchimia del momento. A me è sempre piaciuto, ma stanno andando tutti un po’ oltre. Come dice Gattuso, c’è il rischio della ‘musata’ e sarà interessante vedere la reazione. Le perplessità sul poter continuare così sono legate a ciò che potrà accadere a gennaio e allo stadio vuoto, che è un fattore”.

Sugli infortunati

“Infermeria? Marusic torna in panchina domenica, dovrebbe esserci anche Rovella”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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