Cardone: “Tra realismo e euforia, la Lazio ha sorpreso tutti”

In un’intervista andata in onda sulle frequenza di Radiosei, Giulio Cardone ha espresso il suo entusiasmo per l’avvio di stagione sorprendente della Lazio, trascinata anche da Davide Frattesi, il cui riscatto ha fine stagione è scontato, secondo il giornalista: ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone sull’inizio di stagione della Lazio e il futuro riscatto di Frattesi

“Da un lato c’è la sensazione che alla lunga i valori delle più forte usciranno, dall’altra c’è l’euforia del momento che porta a pensare anche ad una stagione diversa rispetto a quella pronosticata. Questa squadra fin qui ha saputo sorprendere”.

Su Frattesi

“La conferenza stampa di Frattesi ha dimostrato che è un ragazzo molto in gamba, al di là del calciatore sta uscendo anche il personaggio. È molto sincero, diretto. Il suo riscatto non credo sarà un problema”.

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