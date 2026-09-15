Cardone: “Icardi? Gattuso vuole puntare su Pinamonti e Gudmundsson”

A fare il punto della situazione sul possibile arrivo di Mauro Icardi alla Lazio ci ha pensato il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone, intervenuto come di consueto nelle trasmissioni di Radiosei: ecco cosa è emerso dalla sua ultima intervista.

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Le parole di Cardone nell’intervista su Icardi alla Lazio

“Si tratta di una situazione con due paradossi: è raro vedere un presidente che vuole un giocatore e l’allenatore che ha delle perplessità a riguardo, l’altra cosa particolare è che spesso Lotito ha dichiarato che ‘il calcio non è fatto di figurine’ ma in questo caso proprio lui si è invaghito del nome, perché al momento nessuno conosce il contributo concreto che potrebbe dare alla Lazio l’attaccante. Sarebbe una scommessa. A 2,5 più bonus credo si farebbe, con contratto biennale. So che Icardi ha varie offerte e prima aveva perplessità sulla Lazio, ora meno. L’apertura da parte sua c’è stata ma non c’è stata quella della Lazio”.

Cardone sulle scelte di Gattuso

“Gattuso non ha detto di no ma neanche di sì. Per adesso Gattuso vuole puntare su Pinamonti e anche su Gudmundsson, che vede come falso nove. La sua idea è avallata dal ds Fabiani. La cosa che mi sta piacendo di Rino è la sua elasticità, in questi due mesi qualche idea l’ha cambiata su alcuni giocatori, quindi darà le sue possibilità a Pinamonti e Noslin ed è chiaro che si aspetta risposte importanti dopo che gli sta dando fiducia. Poi magari la Lazio potrebbe tornare su Icardi con l’avallo del tecnico. Non è giusto dire che Gattuso è contro Icardi, ma adesso ragiona pensando ai suoi che gli stanno dando tutto. Ad ogni modo, la vicenda non è chiusa, è da monitorare”.

Cardone sul monte ingaggi

“Il monte ingaggi, quindi una parte molto importante del costo della rosa, non è stato ridotto così tanto. Siamo sempre intorno ai 69 milioni. Su cosa dobbiamo avere idee chiare? Sui ricavi. Sarà fondamentale studiare il bilancio, che uscirà alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima, per capire cosa accadrà a gennaio”.

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