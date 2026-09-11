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INTERVISTE

Cardone: “Icardi? Situazione del tutto aperta, Gattuso prende tempo con Lotito”

Published

4 ore ago

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Cardone intervista Lazio Icardi

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della situazione Icardi-Lazio, del tutto aperta, e del temporeggiare di Gattuso con Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio e Icardi

Le perplessità di Gattuso riguardano lo spogliatoio e il giocatore queste perplessità le conosce bene. Icardi le dichiarazioni di Gattuso (ha detto che ha grandi qualità ma si deve capire se può essere funzionale, ndr), le ha recepite bene. Chiaro che se Pinamonti è quello della girata fulminea vista contro Genoa è un conto, se è quello evanescente di Udine è un altro e a questo punto un ragionamento si potrebbe fare sull’attaccante.

Credo che Gattuso abbia preso tempo con Lotito, Fabiani è con il tecnico, è il presidente che sta andando sulla pista Icardi. La questione è assolutamente aperta. Poi bisogna fare i conti, non si può escludere che venga di nuovo bloccato il mercato a gennaio, e un contratto come quello di Icardi sarebbe pesante. La Lazio sta allestendo al rosa per tutto l’anno e lo dimostra la mossa Leite, preso con tre centrali”.

Cardone sul rientro di Patric

“La notizia positiva di queste ore è che Patric è di nuovo in gruppo, magari dopo la sosta torna a disposizione”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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