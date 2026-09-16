INTERVISTE
Cardone: “Grandi manovre politiche. La politica può indicare la cessione della Lazio”
Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei ha parlato delle reazioni di Lotito non volte mai al dialogo, del possibile cambio di proprietà indicato dalla politica e del lavoro di Gattuso con la squadra. Ecco le sue parole.
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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio
Cardone su lavoro di Gattuso
“Io cerco sempre di spendere parole a favore della squadra, quella che nonostante le continue bufere intorno sta facendo bene. La Lazio è altro, le responsabilità di Lotito in questo sono oggettive. Il suo modus operandi ha prodotto tutto questo, e sono cose di cui risente la società. Bravo Gattuso a isolare la squadra da tutto, soprattutto in questi giorni”.
Cardone su Lotito e il cambio di proprietà
“Le reazioni di Lotito non sono mai per andare al dialogo, bensì allo scontro. Ha questo approccio che gli viene naturale e spesso finisce che lo scontro si alzi di livello. Da questo scenario se ne esce con la politica. Tutto ciò di cui parliamo è una questione politica; è un momento di grandissime manovre in vista delle prossime elezioni. Continuo a pensare che è la politica che deve fare ciò che la maggioranza dei tifosi laziali si augura, ossia indicare un cambio di proprietà della Lazio“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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