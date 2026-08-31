Cardone: “Cancellieri resta, Romagnali e Dia vogliono la cessione. Gudmundsson…”

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Lazio, della sfida vinta contro il Genoa e della rivoluzione apportata da Frattesi.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

Cardone su Frattesi e Lazio Genoa

“Frattesi mi sembra stia facendo la rivoluzione, ha ribaltato la Lazio. Quando spingiamo la società ad effettuare acquisti di giocatori forti, significa questo; concetto banale, che Frattesi sta dimostrando. Mi piace la mentalità di questa Lazio, la pressione alta. Serata macchiata dall’infortunio di Rovella e non avendo neanche Cataldi in regia il problema è ancora più grande”.

Cardone sul mercato

“Gattuso ha detto che spera non vada via nessuno. Si riferisce in primis a Romagnoli, ma anche a Cancellieri, Pellegrini e Dia. Cancellieri vuole restare, mentre Romagnoli e Dia andrebbero via davanti ad una buona proposta. Io mi aspetto qualcosa sia da parte dell’Atalanta che dall’Al-Sadd in queste ultime ore e non a caso hanno aspettato la fine del calciomercato”.

Cardone su Gudmundsson

“La frenata per Gudmudsson è di questa mattina, vediamo se cambia lo scenario su Cancellieri. È tornato di moda Bjerkebo, che è un giovane che non andrebbe ad occupar posti in lista. Per quanto riguarda l’ala destra comunque, tra un giovane da formare e Cancellieri mi tengo il secondo”.

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