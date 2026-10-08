INTERVISTE
Cardone sicuro: “Questo Noslin è quello di Verona. Si è conquistato il posto con le prestazioni”
Il giornalista Giulio Cardone ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato sulle condizioni di alcuni singoli, compresi alcuni acciaccati, in vista di Lazio-Monza.
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Come arriva la Lazio alla gara col Monza, le parole di Cardone
Su Marusic e Cataldi
“Martedì Marusic doveva tornare in gruppo, invece ha provato e ancora non sta bene. A questo punto è da considerare in dubbio anche per la Juventus. L’unica notizia un minimo buona è che Cataldi ha ripreso ad allenarsi, anche se non col gruppo.”
Su Gudmundsson
“Gudmundsson? Gattuso ha detto che ha ancora fastidio, il fatto che si parli solo di ‘fastidio’ è confortante. Vediamo se ci sarà la possibilità di vederlo convocato per la Juventus. Lui e Cancellieri si sono fatti male nel momento migliore.”
Col Monza altra occasione per Noslin
“Domenica giocherà Noslin, si è conquistato il posto con le ultime prestazioni. Anche perché Pinamonti non ha dato troppi segnali, quindi il posto se lo deve guadagnare. Noslin è un attaccante, quello che la Lazio ha visto a Verona prima di prenderlo è questo.”
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