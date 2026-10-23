Cardone: “Gudmundsson un rebus, con il Parma mi aspetto la Lazio di Torino”

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida dell’Olimpico contro il Parma, del recupero degli infortunati – in particolare Gudmundsson – e di quella infrasettimanale con il Sassuolo.

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Le parole di Cardone nell’intervista sulla Lazio

“A me è piaciuto molto Isaksen quando ieri ha detto che la vittoria a Torino è bella, ma non vale niente se non battono il Parma; è una dichiarazione che fa capire lo spirito che ha la squadra. Chiaro che poi questo va dimostrato in campo. In conferenza più tardi Gattuso parlerà anche dell’eventuale possibilità di vedere un calo di tensione. Ovvio è che domani sarà un’altra gara rispetto a quella di domenica scorsa. La Lazio ora è forte, lo hanno visto tutti, il Parma è in crisi e ha bisogno di punti”.

Cardone su Lazio Parma

“Ogni squadra ha le sue frecce, ma non il Parma non arriverà qui come il Monza. Per quanto riguarda la formazione, mi aspetto la Lazio di Torino, poi ci saranno dei cambi a Reggio Emilia, ma penso che dipenderanno dai recuperi. Domani quindi scenderà in campo dal primo minuto la squadra vista contro la Juventus, poi in base ai giocatori affaticati, magari Gattuso cambierà martedì”.

Cardone su Gudmundsson e gli infortunati

“Speriamo che la strada della terapia conservativa scelta sia stata quella migliore, i controlli di martedì non sono andati benissimo, avverte ancora male. Restiamo che dovrebbe tornare dopo la sosta ma non un escludo ulteriore slittamento del suo rientro. Marusic e Rovella sono talmente indietro di forma che si pone il problema della convocazione, valutazioni in corso sul fatto di portarli o meno in panchina”.

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